Berlin (AFP) Im Untersuchungsausschuss zur NSA-Lauschaffäre ist es zum Streit um den Umgang mit der geheimen Liste der Spionageziele gekommen. Die Oppositionsfraktionen Linke und Grüne scheiterten in der Ausschusssitzung am Donnerstag mit ihrem Versuch, dem Bundeskanzleramt eine Erklärungsfrist zu setzen, wie die Linken-Abgeordnete Martina Renner sagte. Bis zum 1. Juni hätte sich das Kanzleramt demnach schriftlich erklären sollen, ob und unter welchen Umständen es dem Ausschuss Einblick in die so genannte Selektorenliste gewähren wolle. Die Koalitionsfraktionen aus Union und SPD verhinderten diesen Beschluss.

