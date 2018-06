Berlin (AFP) In Deutschland ist die Ungleichheit bei der Verteilung der Vermögen deutlich stärker ausgeprägt als in vielen anderen Industrieländern. Die reichsten zehn Prozent der Deutschen besitzen 60 Prozent der Nettohaushaltsvermögen, wie aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Sozialbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht. Im OECD-Schnitt halten die Reichsten demnach nur 50 Prozent der Vermögen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.