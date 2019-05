Berlin (AFP) Der Präsident des Bundesnachrichtendiensts (BND), Gerhard Schindler, hat vor einer existenziellen Gefährdung seiner Behörde durch die Spionageaffäre gewarnt. "Die Zukunftsfähigkeit des Diensts steht auf dem Spiel", sagte Schindler am Donnerstagabend vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin. "Erste Partnerdienste in Europa überprüfen die Zusammenarbeit mit dem BND", sagte er. Es hätten auf europäischer Ebene "bereits erste Besprechungen ohne den BND" stattgefunden. "Die Signale, die wir hören, sind alles andere als positiv."

