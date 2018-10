Potsdam (AFP) Eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist einer aktuellen Studie zufolge zwar noch möglich, würde aber den Einsatz von sogenannter CCS-Technik zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid sowie eine schnelle Steigerung der Energieeffizienz voraussetzen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sowie des österreichischen International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung. Allerdings würde demnach auch in diesem Szenario die Temperatur zunächst um mehr als 1,5 Grad steigen und erst später wieder etwas absinken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.