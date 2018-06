Dresden (AFP) Die anti-islamische Pegida-Bewegung in Dresden steht weiterhin am rechten Rand, hat sich aber nach wie vor nicht radikalisiert. Das geht aus einer neuen Untersuchung des Dresdner Politikwissenschaftlers Werner Patzelt hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Viele Pegida-Demonstranten seien "klar rechts", aber weit überwiegend nicht rechtsradikal, heißt es darin. Sie verstünden sich als "deutsche Patrioten".

