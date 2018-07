Karlsruhe (AFP) Einem Mittäter des Völkermordes in Ruanda von 1994 droht in Deutschland lebenslange Haft. Der Mann, damals Bürgermeister in Ruanda, habe als Täter aktiv an dem sogenannten Kirchenmassaker von Kizigure mitgewirkt, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Donnerstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. Damit wurde die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main, das den Angeklagten nur wegen Beihilfe zu 14 Jahren Haft verurteilt hatte, aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung über den Strafausspruch und das Strafmaß zurückverwiesen. (3 StR 575/14)

