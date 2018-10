Tampa (SID) - Ex-Meister Tampa Bay Lightning ist im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erstmals in Führung gegangen. Das Team aus Florida setzte sich im dritten Spiel gegen die New York Rangers mit 6:5 nach Verlängerung durch. Nach dem zweiten Sieg in Serie steht es in der best-of-seven-Serie damit 2:1. Nikita Kutscherow erzielte in der 4. Minute der Verlängerung das Siegtor.

Die vierte Begegnung des Finals der Eastern Conference findet am Freitag erneut in Tampa beim Stanley-Cup-Sieger von 2004 statt.

Im Finale der Western Conference stehen sich die Chicago Blackhawks und die Anaheim Ducks um den deutschen Nationalspieler Korbinian Holzer gegenüber. Nach dem zweiten Spieltag steht es dort 1:1.