London (AFP) Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Großbritannien hat der europäische Luftfahrtkonzern Airbus das Land vor wirtschaftlichen Konsequenzen eines EU-Austritts gewarnt. Es sei "für ein Unternehmen wie Airbus wichtig, sich zu äußern und zugunsten eines Verbleibs Großbritanniens in der Europäischen Union Stellung zu beziehen", erklärte der Chef der Airbus Group UK, Paul Khan, am Donnerstag. Sollten nach einem Austritt "die Bedingungen in Großbritannien weniger günstig sein als in anderen Teilen Europas", werde Airbus "künftige Investitionen im Vereinigten Königreich überdenken".

