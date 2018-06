Monte Carlo (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat im Freitagstraining zum Großen Preis von Monaco am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg (Wiesbaden) sowie dem Ferrari-Duo mit Sebastian Vettel (Heppenheim) und Kimi Räikkönen (Finnland) Bestzeit vorgelegt. Das Quartett verbesserte seine Vormittagszeiten noch vor dem einsetzenden Regen, der das zweite freie Training bei Halbzeit stoppte.

Auf der kurvenreichen Strecke durch das Fürstentum leisteten sich fast alle Piloten den einen oder anderen Ausrutscher. Sehr souverän präsentierte sich dagegen Hamilton, der einen Tag nach der Verkündung seiner Vertragsverlängerung bei den Silberpfeilen zunächst in 1:18,750 Minuten vor den überraschend starken Verstappen (1:18,899) und Ricciardo (1:19,086) lag. Vettel (1:19,134) landete im ersten Training deutlich vor dem achtplatzierten Räikkönen (1:19,679), erst dahinter kam Rosberg in 1:19,762.

Am Nachmittag fuhr Hamilton dann unter einem wolkenverhangenen Himmel eine 1:17,192, Rosberg folgte mit 0,740 Sekunden Rückstand vor Vettel (1,103) und Räikkönen (1,351).

Vor dem sechsten von 19 Saisonläufen führt Lewis Hamilton (111 Punkte) in der WM-Wertung vor Nico Rosberg (91) und Sebastian Vettel (80). Hamilton gewann in diesem Jahr bereits drei Rennen, allerdings hatte Rosberg zuletzt in Barcelona die Nase vorn.