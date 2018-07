Paris (AFP) Die Nummer eins der europäischen Autovermieter, Europcar, will an die Börse. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in Paris mit, über eine Kapitalerhöhung 475 Millionen Euro einnehmen zu wollen. Die notwendigen Dokumente seien bei der Börsenaufsicht eingereicht worden.

