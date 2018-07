Sinsheim (SID) - Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat aus seiner Verbitterung über die verpasste Teilnahme an der Europa League keinen Hehl gemacht. "Die Saison ist in Ordnung für uns. Aber eine Enttäuschung schwingt mit. Das ist aber auch gut so", sagte der Coach vor dem abschließenden Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC: "Wir konnten uns nicht so schnell entwickeln wie erhofft."

Gisdol will mit Blick auf die kommende Spielzeit die Lehren aus der schwachen zweiten Saisonhälfte ziehen. "In der Rückrunde hat die Konstanz gefehlt. Wir konnten keine zwei Spiele nacheinander gewinnen. Das wollen wir verbessern", sagte der Trainer, dessen Team in der Rückrundentabelle den viertletzten Platz belegt: "Meine Aufgabe ist es, die Spieler so zu entwickeln, dass sie noch mehr Eigenverantwortung auf dem Platz übernehmen."