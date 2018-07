Den Haag (SID) - Der Niederländer Michael van Praag wird bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten am 29. Mai nicht gegen Amtsinhaber Joseph S. Blatter antreten. Van Praag erklärte am Mittwoch wie erwartet seinen Rückzug von der Kandidatur. Der 67-Jährige will nun den jordanischen Prinzen Ali bin Al Hussein (39) unterstützen. Da auch ein Rückzug von Luis Figo (42) erwartet wird, könnte der Jordanier der einzige Herausforderer Blatters sein.