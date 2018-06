Bagdad (AFP) Nach der Eroberung von Ramadi hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die irakischen Regierungstruppen im Osten der Provinzhauptstadt angegriffen und zurückgedrängt. Der IS "hat die Kontrolle über die Verteidigungslinien in Husajba übernommen, von wo die Sicherheitskräfte die Befreiung Ramadis starten wollten", sagte ein ranghoher Polizist am Donnerstag.

