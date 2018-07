Rom (AFP) In Rom haben am Donnerstag rund zwanzig homo- und heterosexuelle Paare die ersten eingetragenen Partnerschaften der italienischen Hauptstadt unterzeichnet. In die Freude der anwesenden Paare über die neue Freiheit mischte sich auch die Forderung, eingetragene Partnerschaften per Gesetz in ganz Italien zu ermöglichen. In Rom ist nun ebenso wie vorher bereits in Neapel, Mailand und dutzenden anderen Städten und Gemeinden die formelle Anerkennung der Partnerschaft möglich.

