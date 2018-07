München (dpa) - Für den dänischen Kronprinzen Frederik und Ehefrau Mary ist beim München-Besuch eine klassische Rollenverteilung angesagt gewesen: Während Mary ein Kochseminar besuchen wollte, zog es ihren Gatten zum Autobauer BMW.

Der Donnerstag begann für die beiden mit einem gemeinsamen Besuch im Löwenbräukeller, wo sie von einem kleinen Mädchen im Dirndl mit einem Blumenstrauß empfangen wurden. Außerdem hörte das Paar unter anderem Reden des dänischen Botschafters Per Poulsen-Hansen und von Handelsminister Morgens Jensen, der daran erinnerte, dass Fußball-Deutschland 1992 im EM-Finale gegen Dänemark verlor.

Der zweite Münchner Bürgermeister Josef Schmid (CSU) zitierte den dänischen Dichter Hans-Christian Andersen, der an einen Aufenthalt in München keine guten Erinnerungen hatte: "Ich war einen Monat in München. Das war etwa drei Wochen zu lang."

München ist die letzte Station des dreitägigen Deutschlandbesuchs, der am Dienstag in Hamburg begonnen hatte. Frederik und Mary wollen dänische Lebensart nach Deutschland bringen und die Wirtschaftsbeziehungen vertiefen. Motto der Reise: "Danish Living".