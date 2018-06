Kuala Lumpur (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise in Südostasien hat Malaysias Regierungschef Najib Razak die Rettung von Bootsflüchtlingen angeordnet. Marine und Küstenwache seien angewiesen worden, nach Booten mit Angehörigen der Rohingya-Minderheit an Bord zu suchen und diese zu retten, schrieb der Ministerpräsident am Donnerstag auf seiner Facebookseite. Weitere Todesfälle müssten verhindert werden.

