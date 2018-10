Stendal (dpa) - Ein TV-Aufruf zur Mithilfe bei der Suche nach der seit fast drei Wochen vermissten Inga aus Schönebeck hat mehr als 60 Hinweise gebracht. Der Chefermittler der Ermittlungsgruppe hatte in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" noch einmal eindringlich um Tipps zum Verbleib des fünfjährigen Mädchens gebeten. Noch während der Sendung und in der Nacht hätten sich 64 Anrufer bei den Ermittlern gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Eine heiße Spur habe der TV-Aufruf jedoch bisher nicht gebracht. Inga war am 2. Mai spurlos in einem Waldstück bei Stendal verschwunden.

