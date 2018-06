Gibraltar (SID) - Nicht Rekordsieger Rafael Nadal, sondern Branchenführer Novak Djokovic startet als Favorit in die French Open (ab 24. Mai). Das drückt sich in den Quoten der Wettanbieter aus. Bwin zahlt beim ersten Sieg des Serben in Roland Garros nur das 1,72-Fache des Einsatzes aus, für den zehnten Titel des zuletzt schwächelnden Spaniers Nadal gibt es jedoch das 4,80-Fache.

Bei den Damen ist ebenfalls die Weltranglistenerste auch die Top-Favoritin: Die 19-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams aus den USA (Quote: 3,75) liegt vor der russischen Titelverteidigerin Maria Scharapowa (5,00) und Vorjahresfinalistin Simona Halep aus Rumänien (5,50). Außenseiterchancen werden Angelique Kerber aus Kiel (34,00) eingeräumt.