Berlin (dpa) - Nach dem vorzeitigen Ende des Lokführerstreiks könnte es im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn in der Nacht einen weiteren Fortschritt geben. Vertreter des Konzerns und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft trafen am Nachmittag in Berlin zur zwölften und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde zusammen. Beide Seiten gingen zum Auftakt davon aus, dass das Treffen bis in den späten Abend hinein andauert. Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber kündigte an, alles zu tun, um dieses Mal zu einem Ergebnis zu kommen. Am Morgen erst hatte die GDL in eine Schlichtung eingewilligt.

