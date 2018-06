Köln (SID) - Der Tennis-Weltranglistensechste Milos Raonic hat seine Teilnahme an den French Open in Roland Garros (ab Sonntag) abgesagt. "Ich muss leider zurückziehen, obwohl ich alles versucht habe, nach meiner Fußoperation rechtzeitig fit zu werden", teilte der 24-jährige Kanadier am Donnerstag via Twitter mit. Er werde sich nun auf die Wimbledon-Vorbereitung konzentrieren.