New York (AFP) Fast 14 Jahre nach den Terroranschlägen können New Yorker und Besucher bald wieder auch von Downtown aus abgrundtiefe Blicke auf Manhattan werfen: Am Freitag kommender Woche eröffnet die Aussichtsplattform des neuen World Trade Centers. Das One World Observatory bietet ein grandioses Panorama, symbolisiert nach Ansicht vieler New Yorker aber auch die Kämpfernatur ihrer Stadt. Schon im ersten Jahr rechnen die Betreiber mit drei bis vier Millionen Besuchern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.