Washington (AFP) Die US-Luftwaffe hat ihre neuartige Weltraumdrohne X37-B erneut auf einen Testflug ins All geschickt. Wie die Luftwaffe am Mittwoch mitteilte, wurde die Drohne von einer militärischen Rakete vom Typ Atlas V ins All gebracht. Bei dem vierten Testflug des knapp neun Meter langen Fluggeräts sollen neue von der US-Raumfahrtbehörde entwickelte Materialien sowie ein neues sparsames Antriebssystem getestet werden. Die Dauer der Mission werde während des Fluges abhängig von den Testergebnissen entschieden, sagte Luftwaffensprecher Chris Hoyler nach dem Start von X37-B vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral.

