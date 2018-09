Washington (AFP) Bei US-Luftangriffen auf Stellungen von Dschihadisten in Syrien sind im vergangenen November zwei Kinder getötet worden. Das gaben die US-Streitkräfte am Donnerstag nach einer Untersuchung bekannt. Es war das erste Mal, dass die USA einräumten, für den Tod von Zivilisten in dem Krieg in Syrien verantwortlich zu sein.

