New York (AFP) Nach 33 Jahren hat der bekannte US-Talker David Letterman am Mittwoch seine letzte "Late Show" im Sender CBS moderiert. "Danke und gute Nacht", waren die Abschiedsworte des 68-Jährigen in seiner 6028. Sendung. Eröffnet wurde die Abschlussshow mit einer Überraschung für das Publikum: "Unser langer nationaler Alptraum ist zu Ende", sagten in Einspielern nacheinander die früheren US-Präsidenten George Bush, George W. Bush und Bill Clinton sowie der amtierende Staatschef Barack Obama.

