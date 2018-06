Caracas (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Mord an der früheren venezolanischen Schönheitskönigin Monica Spear und ihrem Lebensgefährten Thomas Henry Berry hat ein Gericht einen weiteren Täter zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Gerardo José Contreras Álvarez müsse für 25 Jahre ins Gefängnis, teilte Generalstaatsanwältin Luisa Ortega am Mittwoch mit. Der 25-Jährige habe seine Beteiligung an der Tat gestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.