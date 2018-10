Offenbach (dpa) - Heute regnet es im Südosten noch etwas. Der Regen wird jedoch allmählich schwächer. Im Norden scheint für längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken.

Ansonsten ist es teils heiter, teils bewölkt, später entwickeln sich in der Mitte und im Süden einzelne Schauer. Die Temperaturmaxima liegen zwischen 17 und 23, in Küstennähe, in höheren Berglagen sowie in Alpennähe bei 11 bis 16 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zu Montag ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Im Nordseeumfeld ist gegen Morgen etwas Regen möglich. Die Luft kühlt auf 10 bis 3 Grad ab.

Wetter in Deutschland