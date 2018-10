Athen (SID) - Der britische Basketball-Profi Pops Mensah-Bonsu (31) vom griechischen Traditionsklub AEK Athen ist positiv auf Amphetamine getestet worden. Das teilte der achtmalige Meister am Freitag mit. Über die Zukunft des früheren Teamkollegen von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks will AEK nach Überprüfung der B-Probe entscheiden. Der Dopingtest war im Anschluss an ein Ligaspiel am 18. April durchgeführt worden.

Neben Dallas lief Mensah-Bonsu in der NBA auch für die San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Houston Rockets und die New Orleans Hornets auf.