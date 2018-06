Bujumbura (AFP) Bei einer der größten Demonstrationen in Burundi seit dem Beginn der Proteste gegen Staatschef Pierre Nkurunziza Ende April hat es in der Hauptstadt Bujumbura am Freitag gewaltsame Zusammenstöße zwischen Ordnungskräften und Demonstranten gegeben. Wie ein AFP-Reporter berichtete, versuchten tausende jubelnde Demonstranten, vom Stadtteil Cibitoke aus in das Nachbarviertel Ngagara zu gelangen. Polizisten und Soldaten, die mit Steinen beworfen wurden, versuchten die Menge zurückzuhalten und gaben Warnschüsse in die Luft ab. Später spannten sie Stacheldraht quer über die

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.