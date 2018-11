Köln (AFP) Nach knapp 26-wöchiger Schwangerschaft hat die 65-jährige Berlinerin Annegret R. einem Bericht zufolge per Kaiserschnitt Vierlinge zur Welt gebracht. Die drei Jungen und ein Mädchen seien am Dienstag zur Welt gekommen, berichtete der Fernsehsender RTL am Freitag . "Die Kinder sind wie bei Frühgeburten üblich im Brutkasten und werden medizinisch versorgt und beobachtet", hieß es.

