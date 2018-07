Berlin (AFP) Das Gesetz zur Tarifeinheit, das der Bundestag am Freitag beschließen will, stößt in der Bevölkerung laut ZDF-"Politbarometer" auf mehr Zustimmung als Ablehnung. 48 Prozent sagten, sie seien dafür, 38 Prozent seien dagegen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Das Gesetz enthält Regelungen für Konflikte konkurrierender Gewerkschaften innerhalb eines Betriebes: Können sie sich nicht einigen, kommt der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern zum Zuge.

