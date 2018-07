Berlin (AFP) Die CDU-Gesundheitsexpertin Annette Widmann-Mauz möchte neue Bundesvorsitzende der Frauen Union werden. Wie ihr Büro am Freitag in Berlin bestätigte, hat Widmann-Mauz Interesse an einer Kandidatur. Zuvor hatte das Magazin "Focus" berichtet, die 48-Jährige habe dies in interner Runde angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.