Mainz (AFP) Der innerhalb der Europäischen Union umstrittene Plan zur Einführung einer Quote bei der Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer stößt bei den Deutschen laut einer Umfrage auf große Zustimmung. Wie aus dem am Freitag in Mainz veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" hervorgeht, unterstützen 85 Prozent eine solche Ouotenregelung. Nur elf Prozent lehnen dies ab.

