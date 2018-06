Köln (SID) - Der Gesundheitszustand von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat sich leicht verbessert. "Er macht weiter Fortschritte", sagte seine Managerin Sabine Kehm am Freitag dem Sport-Informations-Dienst (SID). Allerdings gab sie zu bedenken, dass man "immer die Schwere seiner Verletzungen berücksichtigen" müsse.

Schumacher hatte bei einem Skiunfall am 29. Dezember 2013 im französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und war in der Uniklinik Grenoble in ein künstliches Koma versetzt worden. Ende Januar war die Aufwachphase eingeleitet worden. Im Juni teilte Kehm mit, dass der 46-Jährige nicht mehr im Koma liege. Seit vergangenem September wird Schumacher in seinem Haus in Gland am Genfer See behandelt.