Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die jüngsten Erfolge der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak als taktischen Rückschlag bezeichnet. "Ich glaube nicht, dass wir verlieren", sagte er dem "Atlantic Magazine". Allerdings betonte er, der Kampf gegen die Dschihadisten werde mehrere Jahre dauern. IS-Kämpfer hatten am Wochenende das irakische Ramadi und kurz danach die antike Ruinenstadt Palmyra in Syrien erobert. Das Pentagon kündigte an, man werde 2000 weitere Panzerabwehrraketen an den Irak liefern.

