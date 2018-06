Hamburg (dpa) - Hollywood-Actionheld Bruce Willis (60) genießt seine Vaterrolle heute noch intensiver als früher. "Was sicher auch daran liegt, dass ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann, weil ich nicht mehr so viel drehe", sagte der fünffache Vater dem Magazin "Gala".

Allerdings sei er heute auch "ein viel behütenderer und manchmal sogar ängstlicherer Vater als vor 25 Jahren". Zusammen mit seiner Ehefrau Emma Heming (36) hat der Schauspieler die Töchter Mabel (3) und Evelyn (1). Aus seiner ersten Ehe mit Demi Moore hat Willis bereits drei erwachsene Töchter.

Für seine Kinder will der Actionstar am liebsten hundert Jahre alt werden, "damit ich so lange wie möglich für meine Kinder da sein kann."