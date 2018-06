München (dpa) - Schauspielerin Diane Kruger (38) bevorzugt es, wenn Frauen ihre Filme inszenieren. "Ich arbeite eigentlich lieber mit Regisseurinnen", sagte der deutsche Hollywood-Star ("Troja") dem Magazin "Focus". Der Grund: Es gebe "weniger Ablenkung, weniger Rumgetue und Flirtereien".

Das ehemalige Model aus dem niedersächsischen Algermissen ist beim Filmfestival in Cannes in dem Agententhriller "Maryland" zu sehen, gedreht von der Französin Alice Winocour (39). Die Arbeit mit Regisseurinnen sei "effizienter, aber auch härter, weil die Frauen sehr genau wissen, was sie wollen", erzählte Kruger, die mittlerweile in Paris und Los Angeles lebt.