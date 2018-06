Nancy (SID) - Die deutschen Brustschwimmer haben zum Auftakt des Meetings im französischen Nancy einen Dreifach-Erfolg gefeiert. Über 100 m siegte 200-m-Europameister Marco Koch (Darmstadt, 1:00,97 Minuten) vor Sprintspezialist Hendrik Feldwehr (1:01,28) und dessen Essener Vereinskollegen Christian vom Lehn (1:01,68).

Zwei weitere Siege für das deutsche Team bei der vierten und letzten Golden-Tour-Station steuerten Alexandra Wenk und Christian Diener bei. Die Münchnerin Wenk schlug am Freitag über 100 m Schmetterling nach 58,77 Sekunden als Erste an. Vize-Europameister Diener (Potsdam) entschied das Finale über 200 m Rücken in starken 1:58,32 Minuten für sich.