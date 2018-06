Berlin (dpa) - Nach stundenlangen Verhandlungen mit der Bahn sieht der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Alexander Kirchner, Chancen auf eine Einigung in der kommenden Woche. Beide Seiten lägen in dem Tarifkonflikt "nicht mehr so weit" auseinander, sagte er in der ARD. Er hoffe, dass bis kommenden Mittwoch ein akzeptables Angebot vorliege. Bahn und EVG hatten ihre Gespräche auf kommenden Mittwoch vertagt. Warnstreiks schloss die EVG für die nächsten Tage aus. Parallel läuft bei der Bahn auch noch der Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL, für den eine Schlichtung beginnen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.