Washington (AFP) Die US-Notenbankchefin Janet Yellen erwartet eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr. Die US-Zentralbank (Fed) halte es für angemessen, "zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Jahr" mit einer Anhebung der Zinsen zu beginnen, sagte Yellen am Freitag. Ein weiteres Hinauszögern würde demnach das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschaft erhöhen.

