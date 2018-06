Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal hat sich über Sexismus in Hollywood beklagt. Sie sei kürzlich für die Rolle der Geliebten eines 55-Jährigen abgelehnt worden, weil sie mit 37 Jahren "zu alt" dafür sei, sagte sie in einem am Donnerstag auf der Internetseite des Magazins "The Wrap" veröffentlichten Interview. "Erst habe ich mich schlecht gefühlt, dann wurde ich zornig und schließlich habe ich nur noch darüber gelacht", sagte die Schauspielerin, die 2009 für ihre Rolle in dem Film "Crazy Heart" für einen Oscar nominiert war.

