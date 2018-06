Berlin (dpa) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat Kritik am beschlossenen Gesetz zur Tarifeinheit zurückgewiesen. Es gehe nicht darum, das Streikrecht einzuschränken, sagte er im Deutschlandfunk. Vielmehr wolle man erreichen, dass Gewerkschaften nicht untereinander streiten. Der Beamtenbund und andere kleinere Gewerkschaften kündigten an, gegen das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Die Union will mit der SPD noch über eine Erweiterung des Gesetzes sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.