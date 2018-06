Atlanta (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Atlanta Hawks müssen für den Rest der NBA-Play-offs auf Kyle Korver verzichten. Der 34 Jahre alte Shooting Guard erlitt in Spiel zwei der Halbfinalserie gegen die Cleveland Cavaliers (82:94) eine schwere Knöchelverletzung am rechten Fuß. Atlanta liegt nach zwei Spielen mit 0:2 in Rückstand. Am Sonntag treten die Hawks erstmals in Cleveland an.