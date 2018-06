Wien (AFP) Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am Samstagabend in Wien zeichnet sich ein enges Rennen um die Nachfolge der österreichischen Vorjahressiegerin Conchita Wurst ab. Bei den Buchmachern steht der schwedische Sänger Mans Zelmerlöw mit seinem Popsong "Heroes" zwar wie schon in den vergangenen Tagen vorne. Doch auf der Wettbüro-Vergleichseite www.oddschecker.com folgen Russland, Italien, Belgien und Australien knapp dahinter.

