Monte Carlo (SID) - Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) hat im dritten Training zum Großen Preis von Monaco am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) überraschend die favorisierten Silberpfeile geschlagen und geht damit auch als Favorit ins Qualifying um 14.00 Uhr.

Vettel umrundete den 3,340 km langen Stadtkurs in 1:16,143 Minuten und lag rund zwei Zehntelsekunden vor Vize-Weltmeister Nico Rosberg (Wiesbaden/1:16,361). Der britische Champion Lewis Hamilton, der im zweiten Mercedes in den Trainingseinheiten am Donnerstag die Nase vorn gehabt hatte, musste sich diesmal in 1:16,705 Minuten mit Rang drei zufriedengeben.

Hinter Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien/1:17,120) und Carlos Sainz junior (Spanien/1:17,256) im Toro Rosso folgte der Finne Kimi Räikkönen (1:17,401) im zweiten Ferrari auf Rang sechs. Der Ex-Weltmeister sorgte mit einem leichten Einschlag in die Streckenbegrenzung und dem anschließenden Abstellen seines Boliden auf der Strecke für eine kurze Rotphase. Der Emmericher Nico Hülkenberg (Force India/1:18,211) belegte Rang 13.

Vor dem sechsten von 19 Saisonläufen führt Lewis Hamilton (111 Punkte) in der WM-Wertung vor Nico Rosberg (91) und Sebastian Vettel (80). Hamilton gewann in diesem Jahr bereits drei Rennen, allerdings hatte Rosberg zuletzt in Barcelona die Nase vorn.