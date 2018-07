Cannes (AFP) Der französische Filmstar und Wahlrusse Gérard Depardieu hat beim Filmfestival in Cannes seine Liebe zu Russland und Staatschef Wladimir Putin bekräftigt. "Ich kenne Wladimir Putin, ich mag ihn sehr", sagte Depardieu am Freitag vor Journalisten. "Ich fahre viel in die UdSSR, äh, nach Russland", betonte der 66-Jährige, was bei den Journalisten für Erheiterung sorgte.

