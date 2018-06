Mönchengladbach (SID) - Der FC Augsburg hat durch einen überraschenden Sieg bei "Rückrunden-Meister" Borussia Mönchengladbach den direkten Einzug in die Europa League geschafft. Die Schwaben gewannen beim Champions-League-Teilnehmer durch späte Tore mit 3:1 (0:1) und beendeten die Saison sogar auf Rang fünf. Gladbach ging nach acht Heimsiegen in Folge diesmal leer aus.

Pierre-Emile Höjbjerg (72.), Tim Matavz (77.) und Sascha Mölders (90.+5) trafen für den FC Augsburg, der in seinem vierten Erstligajahr den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte. Raffael (36.) hatte die Borussia, die nach der Roten Karte gegen Havard Nordtveit (61.) eine halbe Stunde in Unterzahl spielte, zunächst in Führung gebracht.

Das Team von Trainer Markus Weinzierl zog in der Tabelle noch an Schalke 04 vorbei und qualifizierte sich direkt für die Gruppenphase der Europa League, die im September beginnt und dem FCA mindestens sechs Spiele garantiert.

Vor 54.010 Zuschauern im Borussia-Park verdiente sich Augsburg den Sieg durch einen taktisch klugen und disziplinierten Auftritt. Gladbach verpasste dagegen gleich mehrere Bestmarken: Ein Remis hätte zu besten Rückrunde der Vereinsgeschichte gereicht, zudem hätten die Fohlen erstmals seit 1978 in 14 Begegnungen in Folge ungeschlagen bleiben können.

Augsburg trat bei der heimstarken Borussia zu Beginn durchaus mutig auf, überzeugte mit strukturiertem Aufbauspiel und tauchte immer wieder gefährlich in der gegnerischen Hälfte auf. Beste Gelegenheit war ein Distanzschuss von Alexander Esswein (14.), der nur knapp das Ziel verfehlte. Bezeichnend war das Eckenverhältnis: Nach 30 Minuten stand es 5:0 für den FCA.

Gladbach ließ es überraschend ruhig angehen und wartete auf Konter, lange Zeit jedoch vergeblich. Erst ein abgeblockter Schuss von Nationalspieler Max Kruse (31.) brachte Gefahr, ehe kurz darauf Raffael erfolgreich war. Einen Schuss von Patrick Herrmann konnte Schlussmann Marwin Hitz noch parieren, im Nachsetzen erzielte der Brasilianer sein zwölftes Saisontor.

Nach der Pause sorgte erneut Augsburg für die ersten Akzente, insgesamt blieb die Begegnung aber auf einem mäßigen Niveau. Nach dem Platzverweis gegen Nordtveit, der Tim Matavz zu Fall brachte, drängten die Schwaben auf den Ausgleich, blieben jedoch immer wieder in der gut postierten Abwehr der Borussia hängen. Erst ein Traumtor von Höjbjerg ins rechte obere Ecke beendete das Warten, Matavz ließ gar das zweite Tor folgen. Für den Schlusspunkt sorgte Mölders.

Beste Gladbacher waren Herrmann und Raffael. Bei Augsburg überzeugten vor allem Tobias Werner und Abdul Rahman Baba.