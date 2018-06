Madrid (SID) - Ausnahmetalent Martin Ödegaard hat mit seinem ersten Einsatz für die Profis von Real Madrid einen Rekord beim spanischen Fußball-Rekordmeister aufgestellt. Bei seiner Einwechslung im Spiel gegen den FC Getafe am Samstagabend war der Norweger 16 Jahre und 157 Tage alt und damit der jüngste Spieler, der jemals für die Königlichen in der Primera Division aufgelaufen ist.

Ödegaard war in der Winterpause nach Madrid gewechselt, nachdem Real das Wettbieten gegen zahlreiche Klubs, darunter auch der deutsche Rekordchampion Bayern München, gewonnen hatte. Bislang war der offensive Mittelfeldspieler nur in Reals Reserve, trainiert vom ehemaligen Weltfußballer Zinedine Zidane, zum Einsatz gekommen. Am Samstag kam Ödegaard für den amtierenden Weltfußballer Cristiano Ronaldo ins Spiel.