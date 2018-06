Wolfsburg (SID) - Der tragische Unfalltod von Junior Malanda sorgte nicht nur in Wolfsburg, sondern in der gesamten Fußball-Welt für Entsetzen. Der belgische Junioren-Nationalspieler kam am 10. Januar 2015 bei einem Autounfall auf der A2 im Alter von nur 20 Jahren ums Leben. Überhöhte Geschwindigkeit soll nach Angaben der Polizei die Ursache gewesen sein.

Beim VfL Wolfsburg überlegte man lange, wie es weitergehen sollte. Schließlich entschied man sich doch dazu, ins Trainingslager nach Südafrika aufzubrechen. Die Entfernung zur Heimat sowie ein gutes Krisenmanagement von Manager Klaus Allofs und Trainer Dieter Hecking halfen der Mannschaft, mit dem Schock umzugehen.

Im ersten Bundesliga-Spiel nach dem schrecklichen Unfall gegen Bayern München (4:1) am 30. Januar gedachten die Wolfsburger Fans mit einer ungewöhnlichen Aktion des verstorbenen Mitspielers. Statt eine Schweigeminute einzulegen, klatschten Spieler und Zuschauer eine Minute lang.