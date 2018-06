Las Vegas (dpa) - Rund eine Woche nach dem Tod von B.B. King haben Hunderte Menschen in Las Vegas der Blues-Legende die letzte Ehre erwiesen.

Vier Stunden lang hatten Fans am Freitag (Ortszeit) Gelegenheit, in einem Bestattungsinstitut am Sarg des Musikers Abschied zu nehmen, wie US-Medien berichteten. Vor dem Gebäude habe sich eine lange Schlange gebildet. King war am 14. Mai mit 89 Jahren in Las Vegas gestorben.

Nächste Woche soll der Sarg nach Memphis, Tennessee, geflogen werden. Dort ist am Mittwoch eine Trauerprozession in der legendären Kneipenmeile Beale Street geplant. Riley King hatte seine größten Erfolge in Memphis, wo man ihn "Blues Boy" - B. B. - nannte. Der Musiker soll am Samstag (30. Mai) nach einer Trauerfeier in seinem Museum in Indianola im Bundesstaat Mississippi beigesetzt werden.

