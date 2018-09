Istanbul (AFP) In der Türkei sind am Freitag Medienberichten zufolge 43 mutmaßliche Anhänger des mit Präsident Recep Tayyip Erdogan verfeindeten Predigers Fethullah Gülen festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten in der zentraltürkischen Stadt Konya, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Bei den Betroffenen handele es sich um ehemalige Polizisten und Beamte aus dem Bildungsbereich, darunter der frühere Rektor der Universität Mevlana in Konya. Zuvor waren den Berichten zufolge 50 Haftbefehle erlassen worden.

